Bruno Giordano, ex calciatore e tecnico, ha espresso a TMW Radio, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez: “Nell’immediato non è Griezmann o Suarez, che possono darti tutto a livello di personalità. Werner è un gran bel giocatore ma non so se può dare vittorie nell’immediato all’Inter, cosa che potrebbero fare gli altri. Non farei lo scambio con due ’96. Prenderei qualcuno che mi aiuti nell’immediato”.