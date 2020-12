Giordano: “All’Inter serve De Paul. Eriksen? Il punto è che fin dall’inizio Conte…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano ha fatto il punto sul momento di casa Inter, con la squadra di Antonio Conte a un punto dalla vetta di Serie A e impegnata domani sera contro il Verona:

“L’Inter manca sotto il profilo del gioco ma non dei risultati. Vedendo la rosa, non avendo più impegni, 25 giocatori di quel livello sono abbastanza. Con un acquisto, forse De Paul, potrebbe sopperire alle possibili partenze di Nainggolan, Eriksen e Vecino. Il piano B Conte non ce l’ha, fa dei cambi nel finale per tentare il tutto per tutto. Cambia gli interpreti ma il sistema di gioco rimane lo stesso. Eriksen? Conte non c’ha creduto fin dall’inizio, questo è il punto“.

(Fonte. TMW Radio)