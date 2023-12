Giordano: “Napoli più forte dell’Inter. Mi lascia molto perplesso la scelta di…”

"Mazzarri non dirà niente? Alla viglia di Napoli-Inter, questa scelta mi lascia molto perplesso. Non vale il principio secondo cui ha già parlato mercoledì. Quando ragioniamo dello spessore di un grande club, bisogna metterci anche questi atteggiamenti. Non è una cosa che riguarda i giornali e le tv, perché possiamo sopravvivere anche senza le dichiarazioni di un allenatore. I tifosi, però, vedono nei media un ponte che li collega al club, e far tacere Mazzarri vuol dire abbattere questa forma di collegamento alla vigilia di una sfida importante. I grandi club fanno diversamente".