Giordano (Cds): “Napoli, a Insigne offerti 5mln annui. Due anni fa era alla porta”

Intervenuto ai microfoni di Canale 8, Antonio Giordano , giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne , obiettivo di mercato dell'Inter : "L’offerta del Napoli è di 5 milioni di euro annui. Bisogna tuttavia capire la volontà del club se è davvero quella di tenere Insigne, il quale due anni fa era sulla porta di Castel Volturno. Ricordo che Lozano era stato preso come alternativa al capitano e Mino Raiola sembrava la figura che avrebbe portato Insigne via da Napoli. Non è successo nulla, ma è rimasta la frizione.

La differenza tra le parti non è nei soldi, ma nelle intenzioni del calciatore e del club. Non è un solo un aspetto economico da 25 milioni netti, ma ci sono anche i sentimenti. E vale per il Napoli e per Insigne. Aurelio De Laurentiis deve provare qualcosa nei confronti di un uomo che da 10 anni rappresenta il Napoli, ma vale anche per Insigne che da questa società ha ottenuto la legittimità di imporsi anche a livello internazionale. E' fondamentale fare una cosa: incontrarsi e parlarsi seriamente senza strategie economiche”.