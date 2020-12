Giordano: “Meglio il pareggio della Juve che la vittoria dell’Inter. A San Siro…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio, si è detto convinto: il pareggio ottenuto dalla Juventus contro l’Atalanta allo Stadium ha un peso specifico ancor più importante della vittoria dell’Inter contro il Napoli a San Siro. Ecco le sue parole:

“Il pari con l’Atalanta è migliore della vittoria dell’Inter sul Napoli. Adesso le prestazioni della Juve ci sono e con l’Atalanta un pari ci sta. L’Inter invece ha vinto una partita dove il Napoli è stato sfortunato. E’ un campionato talmente anomalo che il pericolo è dietro l’angolo. Gli infortuni e la condizione fisica sono determinanti. Nessuno può regalare 3-4 titolari, neanche la Juventus. Tutte possono andare in difficoltà. Le soprese quindi possono essere dietro l’angolo, ma andando avanti le big possono creare un solco importante. Certo è che quest’anno le big sono non 2-3 ma 5-6. Sarà un campionato più livellato, questo è certo. La Juve però non credo che arriverà quarta o sesta“.

(Fonte: TMW Radio)