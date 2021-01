Giordano: “Alla Roma servirebbe uno come Darmian. Non ci si aspettava che…”

Bruno Giordano, ex calciatore, ha parlato di alcuni temi caldi in Serie A. Questo il suo parere sulla Roma terza in classifica ai microfoni di TMW: “Se mantenesse questa posizione, sarebbe una grande annata. Non ci si aspettava una Roma da Champions. Majoral può diventare un attaccante importante. Io cercherei qualcuno sugli esterni. O credi in Calafiori o ti serve un altro elemento lì a sinistra. E poi anche a destra. Karsdorp sta facendo bene ma viene da annate con diversi problemi. Servirebbe magari uno stile Darmian, che può fare le due fasce, e uno che può sostituire o affiancare Veretout”.