Giordano: “Inter, ko col Napoli sarebbe grave. Se non dovesse vincere lo scudetto…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio, si è proiettato sulla sfida di domani sera a San Siro tra Inter e, appunto, Napoli. Ecco le sue parole:

OBIETTIVO – “E’ molto più importante per l’Inter, visto che ha già fallito un obiettivo come la Champions. L’obiettivo è il campionato, ma se dovesse arrivare seconda o terza sarebbe una stagione negativa. Dovesse perdere l’Inter col Napoli, sarebbe molto grave. Vincendo lo Scudetto rimetterebbe le cose a posto. Per il Napoli, dovesse fallire in Champions, avrebbe comunque l’obiettivo Europa League. E per me può raggiungere la finale. Lo scorso anno hai almeno fatto la finale di EL, se arrivi terzo poi sarebbe una stagione peggiore“.

DIFSA A 4? – “Difficilmente cambierà il modo di interpretare le partite. Cagliari ha fatto capire però che cambiando può diventare anche più devastante, anche inserendo nuovi giocatori con questa possibilità di cambiare cinque giocatori. Neanche Juve e Napoli hanno certe alternative“.

(Fonte: TMW Radio)