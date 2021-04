Giordano: “Spalletti alla Juve? È tra i top in Italia. Con Totti e Icardi…”

L'ex attaccante Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di TMW Radio della situazione in casa Juventus e del futuro dei bianconeri

Bruno Giordano , ex attaccante e allenatore, è intervenuto in collegamento sulle frequenze di TMW Radio per parlare dei temi caldi della Serie A .

L'ex calciatore ha parlato della situazione in casa Juve: "La Juventus è un top club e quindi non prenderei in considerazione la cessione di Dybala e Ronaldo. Per sostituirli dovresti spendere cifre importanti. Io credo che la Juventus con un paio di giocatori importanti, a partire dall'alternativa ad Alex Sandro e un centrocampista di spessore mondiale, può riprendere a ragionare da grande squadra. L'allenatore? Poi dipende dai programmi. Io credo che questa stagione sia servita come esperienza a Pirlo".