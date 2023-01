Giorgetti: “Plusvalenze fittizie nel calcio? Non escludo novità sulla norma”

"Si dà per scontato che vi sia un ricorso sistematico a plusvalenze fittizie nel mondo delle società professionistiche del calcio - osserva - e se lo Stato è un'istituzione seria vuole capire cosa significa questo fittizio, visto che è portato in bilancio e quindi qui al Mef. Ne ho parlato con il collega Maurizio Leo (viceministro al Tesoro ) stiamo riflettendo se la normativa fiscale art. 86 del testo unico sull'imposta dei redditi in qualche modo fotografa in modo coerente e corretto questo fenomeno e quindi non escludo anche novità nelle proposte del governo in questo senso".