Giorgetti: “Retromarcia DAZN su doppia utenza? Viva soddisfazione”

La reazione del Ministro dello Sviluppo Economico che ha convocato per il 16 al Mise i vertici del canale: appuntamento confermato

Con l'indiscrezione sulla possibilità che DAZN togliesse agli utenti la possibilità di vedere contemporaneamente su due dispositivi le gare si è sollevato un polverone. Si sono mosse il Codaconse persino il governo che ha convocato i vertici del canale streaming per il 16 novembre. In serata è arrivato il retromarciadel canale streaming. Nessuna modifica a stagione in corso.