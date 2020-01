Chi vincerà il campionato?«È apertissimo. L’avevo detto alla partenza che Antonio Conte è una garanzia per una corsa a tappe. Riesce a trasmettere sempre le motivazioni giuste», ha dichiarato Giorgia Rossi in un’intervista rilasciata a Leggo. La giornalista condurrà Pressing su Rete 4 e avrà come compagno in studio Walter Zenga (leggi qui l’intervista completa).