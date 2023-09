Il Giornale – Inzaghi non ha due squadre, le alternative Inter non all’altezza dei titolari

"Là dove c’era Brozovic, che di fatto era diventato il vice-Calhanoglu, ora c’è Asllani, che anche a San Sebastian si è dimostrato molto acerbo, troppo. Arnautovic, che pure ha grande esperienza e forse è solo fuori forma, di certo non vale Dzeko. Carlos Augusto è una buona alternativa, esattamente e forse meno di Gosens, che se non altro era ormai integrato nel gioco nerazzurro. Le qualità di Pavard non si possono discutere, parlano per lui la carriera con Francia e Bayern e la carta d’identità, 27 anni. Eppure il cambio di ruolo e di squadra sono ancora da metabolizzare: il soldatino Darmian può essere più importante".