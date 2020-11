Il Giornale – Il brand vola, ma l’Inter è quasi fuori dalla CL. Zhang jr parla come fosse su Marte

All’indomani dalla pubblicazione dei dati del bilancio della scorsa stagione, il Giornale sottolinea in pratica che “i numeri da soli non fanno punti”. Il quotidiano riporta l’attenzione più che sui dati positivi del bilancio esposti da Zhang e dai dirigenti, sul momento negativo che sta vivendo l’Inter di Conte.

“Una pioggia di numeri, che se fossero gol Conte potrebbe stare tranquillo fino a maggio, altro che Lukaku. È il rosario di successi, finanziari e digitali, snocciolato nel corso dell’assemblea annuale che per altro ha ufficializzato il rosso di bilancio a quota -102,4 milioni. Dopo la figuraccia di mercoledì, la battuta è troppo facile: il brand vola, i follower aumentano, i fan lievitano, quindi che importa se la squadra è quasi fuori dalla Champions League e oggi (ore 15) sfida in trasferta il Sassuolo da sfavorita, e guai a perdere”, si legge nell’articolo.

Il Giornale riporta i numeri che parlano di un brand in crescita, follower e fans in aumento, ma sottolinea che ci sono problemi a centrocampo e in difesa da risolvere. “In teleconferenza da Nanchino, Zhang jr parla come se fosse collegato da Marte, visto che non fa riferimento alcuno al Real Madrid, alla Champions o al campionato. È tutto un elogio a quanto fatto nella scorsa stagione (e che nessuno osa mettere in discussione)”.

