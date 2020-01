Il Giornale su Conte: “Maestro di grinta dialettica proprio come Mourinho. E quando perde…”

L’edizione odierna de il Giornale presenta un’analisi sugli allenatori delle big di Serie A. Ecco cosa scrive il giornalista Gianni Visnadi in merito a Conte:

“Nessun dubbio che oggi sia lui l’archetipo del tecnico tutto grinta, allenatore anche lontano dal campo (si prendano a esempio i consigli alla squadra per la gestione dell’attività sessuale) eppure esattamente 10 anni fa (7 gennaio) lasciò da sconfitto la prima panchina di Serie A (proprio l’Atalanta che ritrova sabato). Il bello, per lui, doveva ancora arrivare… Conte, come Mourinho, è poi un maestro di grinta dialettica, quella capacità di trovare anche quando non c’è un nemico da aggredire nei momenti difficili, per non far parlare gli altri di cosa gli altri vorrebbero parlare (hai perso una partita incredibile che ti costerà la Champions? Attacchi il mercato fatto dal club)”.