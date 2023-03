Giornale – Inter, Inzaghi in bilico: il nome di Conte va tenuto d’occhio

Antonio Conte ha le idee chiare: vuole tornare ad allenare in Serie A. Come sottolinea il Giornale, tutte le strade portano all'Italia dopo l'addio a stagione in corso al Tottenham. "Qualora Mourinho lasciasse la Capitale, chi meglio di Conte per permettere ai Friedkin di suturare la ferita e tenere alta l'asticella delle ambizioni. Lo stipendio tra buonuscita dagli Spurs e Decreto Crescita potrebbe essere sostenibile (7-9 milioni annui). Attenzione però all'asse MiTo, dove il trainer salentino ha lasciato tante vedove inconsolabili. Sia nella Milano nerazzurra sia nella Torino bianconera".