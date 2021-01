Il Giornale attacca Conte e Oriali: “Si parla di un mese di squalifica. Quella sceneggiata…”

Se arrivano da altri quotidiani voci rassicuranti su al massimo due giornate di squalifica per Conte, il Giornale parla di un’altra indiscrezione: “Potrebbe essere un mese di squalifica, sussurrano voci di corridoio. Dipenderà dal rapporto arbitrale, dal detto e dal non visto (c’è chi ha scritto di mani addosso): esiste sempre l’alternativa di una mano leggera. Eppure, comunque vada, Conte sarà nei guai: dovrà calmarsi sennò rischia ci vada di mezzo la squadra. Quella sceneggiata non è stata un bel vedere per una società che paga profumatamente anche per non combinare guai”, scrive Riccardo Signori.

E ha anche aggiunto su Oriali: “Dice la battuta che quest’anno sia entrato in campo più di Eriksen e non certo per battere le mani. Il Piper, di nomea calcistica, è componente dello staff azzurro di Mancini: possibile non riesca a ricordare il doppio, e significativo, ruolo? Vero che ha sempre avuto questo vizietto, fin dai tempi di Mourinho: per contratto e per nobiltà calcistica spetterebbe a lui frenare i bollenti spiriti dei suoi allenatori. Ogni tanto li sorpassa”.

(Fonte: Il Giornale)