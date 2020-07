Il Giornale – Sarri poco solido o Conte mediocre? Povera Serie A. Dovrebbero tutti scusarsi

La Juventus ha ipotecato il nono scudetto di fila, pur tra difficoltà evidenti e una competitività cresciuta nelle altre squadre, come l’Inter di Conte, pronta a lanciare la sfida nella prossima stagione. L’edizione odierna de Il Giornale, però, parla in termini piuttosto critici dell’operato di allenatori come Conte e Inzaghi, incapaci, secondo il quotidiano, di scalzare Sarri dal primo posto:

“Possibile che i tecnici avversari siano più scarsi, o meno bravi per non urtare la suscettibilità? Gasperini per il vero ha dato il massimo. Ma Conte o Inzaghi? Fra l’altro entrambi con qualche chance di sedere sulla panchina Juve nella scorsa estate? Loro ribatteranno: squadre meno forti (…). Che dire dell’Inter con debordante campagna acquisti e quel Conte pagato quanto basterebbe per risollevare una piccola azienda in crisi post Covid? (…) Cosa rispondere ad una domanda inquietante e decisiva: così poco juventinamente solido Sarri o così mediocri i colleghi? Solo una certezza: povero calcio nostro. Per quanto hanno reso tutti dovrebbero scusarsi“.

(Fonte: Il Giornale)