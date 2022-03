Giornale – Inzaghi, a Milano non basta vincere i derby. E dentro lo spogliatoio si dice…

Nel mirino del quotidiano c'è la gestione dell'Inter di Inzaghi che dal vantaggio su Milan ora si trova a rincorrere

Non è un momento facile per Inzaghi e per l'Inter. Nel mirino della critica c'è la gestione della rosa da parte del tecnico nerazzurro, questa l'analisi de il Giornale:

All'Inzaghi vengono contestati cambi non efficaci (ci può stare), mancanza di un vice Brozovic, l'aver buttato 7 punti di vantaggio, mentalità non vincente. Quando, invece, dall'interno dello spogliatoio si parla di un carattere troppo amichevole con i giocatori o, perlomeno, poco efficace con certi giocatori che meriterebbero più bastone che carota. E se sono problemi: tanto c'è Marotta. Sono gli effetti di una città calcisticamente metropolitana. A Milano non basta vincere i derby come a Roma. Bisogna conquistare scudetti e l'Inter sta brillantemente andando a perderne uno che poteva aver già vinto. Magari i problemi sarebbero stati risolti con una sorta di fantasista, dal dribbling ubriacante, mentre qui a centrocampo ci sono bravi operai specializzati e in attacco palleggiatori o esecutori d'area. Comunque la soluzione del rebus è arrivata all'ultimo garbuglio: ad inizio aprile è previsto un bellissimo e dannatissimo Juve-Inter. Lautaro poi è l'altra faccia di un Dybala: poco decisivo quando serve. All'Inter vorrebbero il gemellino argentino, ma forse sarebbe stato meglio tenersi il Sensi che aveva un senso nel gioco nerazzurro.