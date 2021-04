Il Giornale elogia Conte: “Vive per il calcio, ma nel calcio. Nessuno più preciso di lui”

Con un articolo su Il Giornale, il giornalista Riccardo Signori ha elogiato l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte

"Comunque Conte ha dimostrato di conoscere la materia del contendere fra Uefa ed ex Superlega, a differenza di colleghi e giocatori che, probabilmente, neppure sanno quando gli agenti si presentano a chiedere congrui aumenti di ingaggio che vanno al di là della tenuta dei bilanci e del reddito di sopravvivenza. E lo ha dimostrato senza nascondersi dietro la retorica del calcio che si culla nell’appartenenza e nei valori sportiva (...). Non c’è stato alcun altro così immediato, preciso, perfino dettagliato in una sintesi estrema per spiegare dove sta il peggio del sistema pallonaro (...). Ecco perché va tanto di cappello alla sfrontata ed onesta chiarezza di Conte: uno che vive per il calcio, ma nel calcio".