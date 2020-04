Lukaku, Il Giornale: “Tre mesi fa un episodio passato inosservato. Ora mette i brividi”

Continuano a far discutere le parole rilasciate ieri da Romelu Lukaku in merito ai sintomi influenzali accusati nei mesi scorsi dai compagni di squadra dell’Inter. In tempo di coronavirus, quelle dichiarazioni hanno assunto un peso molto rilevante. E, su quelle stesse parole, torna l’edizione odierna de Il Giornale, che torna a un episodio risalente a Inter-Cagliari di tre mesi fa:

“Quella domenica, era il 26 gennaio, l’Inter affrontava il Cagliari all’ora di pranzo. Una brutta partita, finita 1-1 e sigillata con l’espulsione di Martinez, la baraonda finale e la tumultuosa protesta di Conte. Dopo 17 minuti, ci fu la sostituzione di Skriniar, archiviata proprio a causa della confusione generale, come conseguenza di un infortunio muscolare. Capita, che ci si faccia male. Tre giorni dopo, però, lo slovacco era già in panchina in Coppa Italia (Fiorentina) e regolarmente titolare la domenica successiva a Udine. A distanza di tre mesi arriva la spiegazione di quel cambio. Ed è una spiegazione che mette i brividi“.

(Fonte: Il Giornale)