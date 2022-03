Eriksen in Nazionale, il Giornale: “Cosa ci siamo persi. All’Inter sarebbe servito adesso”

L'ex centrocampista nerazzurro torna in nazionale dopo il malore in occasione dell'esordio agli Europei del giugno scorso

Prima il ritorno in campo col Brentford in Premier League , poi la maglia da titolare. Ora la convocazione con la Danimarca. Si completa il cerchio per Christian Eriksen .

Il quotidiano 'Il Giornale' sottolinea quanto sarebbe servito in questo momento di difficoltà della squadra di Inzaghi il centrocampista ex Tottenham:

"Tutto bello, una favola. Ma con un retrogusto amaro. Al di là dell’ovvio, perché la vita di un ragazzo viene prima del calcio... Cosa ci siamo persi. In Italia Eriksen non può giocare. I regolamenti sono rigidi, qualsiasi tipologia di pacemaker impiantato equivale alla mancata idoneità sportiva. Un vero peccato e un rimpianto per l’Inter che in questo momento di crisi avrebbe davvero bisogno di quel biondino silenzioso ed educato capace di fare magie con la palla tra i piedi".