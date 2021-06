Giornale – Euro 2020, fari puntati su Lukaku. Inzaghi studia Eriksen, Conte…

Oggi saranno impegnati a Euro 2020 i calciatori dell'Inter Lukaku ed Eriksen: Simone Inzaghi li studia a distanza, mentre Conte...

Dopo l'esordio con vittoria (netta) dell' Italia di Roberto Mancini , questa sera tocca al Belgio di Romelu Lukaku nella seconda gara delle 21 di Euro 2020 . Come spiega Il Giornale, i riflettori sono puntati sull'attaccante dell'Inter: "Su Lukaku, manco a dirlo, gli occhi addosso di mezza Europa. Già attesissimo in Russia, era partito alla grande (2 doppiette nelle prime 2 partite, per quanto contro Panama a Tunisia) per poi non segnare più e anzi calare vistosamente sul piano del rendimento. Euro2020 può essere per lui la grande occasione per imporre a livello internazionale i progressi tattici, fisici e totali, mostrati nei 2 anni con l’Inter, anche se Martinez, a differenza di Conte, non ha costruito la squadra sul suo gigante".

Antonio Conte si gode lo spettacolo da casa: "Sono giorni nostalgia per lo spettatore particolare Conte, ct azzurro nell’ultimo Europeo disputato, e che nessuno chiami disoccupato di lusso, per favore. Ieri l’Italia, oggi il beniamino Lukaku, ma anche il sopportato Eriksen, materiale ricco per le articolesse che promette di regalarci in queste settimane ad alto contenuto calcistico".

Intanto il suo erede studia l'Inter della prossima stagione: "Di certo sarà una giornata intensa anche per Simone Inzaghi, che uno dopo l’altro potrà seguire con interesse due dei suoi prossimi giocatori, se il mercato non glieli porterà via. Soprattutto può essere istruttivo capire come Eriksen in Nazionale si muova da padrone e non da gregario, per provare a trasferire certi meccanismi anche nell’Inter. Un bell’esame anche per l’amletico centrocampista voluto in nerazzurro da Marotta e da Conte messo in campo solo quando s’è rotto Vidal, per la fortuna dell’Inter. In attesa della sfida diretta di giovedì, che dovrebbe dire non solo chi è il più bello del girone, ma soprattutto chi è il più forte".