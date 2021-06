Giornale – Hakimi-PSG, trattativa all’ultimo chilometro. Lui guadagnerà il doppio

L'esterno marocchino è ormai ad un passo dall'addio ai nerazzurri per trasferirsi in Francia

Dalle colonne de Il Giornale arriva un ulteriore aggiornamento sul futuro di Achraf Hakimi. Questo il focus: "Il Marrakesh Express è pronto a sfrecciare all’ombra della Torre Eiffel. Achraf Hakimi corre veloce verso il PSG, che è pronto a chiudere nelle prossime ore l’acquisto del laterale marocchino dall’Inter. Operazione impostata per 70 milioni di euro (in via di definizione i bonus). Ultimo chilometro di una trattativa giunta sulla linea del traguardo. Hakimi intanto ha già trovato l’accordo con la società transalpina per un quinquennale da 8 milioni all’anno più 2 di bonus che faranno lievitare lo stipendio fino a 10 milioni stagionali. Quasi il doppio rispetto ai 5,5 percepiti".