Giornale – Inter, dei cambi di Inzaghi si deve discutere anche stavolta

L’Inter non sta bene, è chiaro. Sfortunata e sfiduciata, ma anche malata. E fisicamente non è al livello dei suoi momenti migliori

Si complica ancor di più la rincorsa dell'Inter al quarto posto: il pareggio sul finale con la Salernitana conferma la crisi nerazzurra in campionato, dove la vittoria non arriva dal 5 marzo. E dopo aver puntato il mirino sugli errori di Lukaku e Onana, Il Giornale si scaglia anche contro le scelte di Inzaghi: "Dei cambi di Inzaghi, si deve discutere anche stavolta.

Toglie Asllani che era stato il migliore, Barella pensando al Benfica, quindi Gosens per rodare Dimarco, che però è poi colui che guarda Candreva da troppo lontano nel momento in cui calcia il velenoso pallone verso la porta dell’Inter. Entra anche Lautaro, ma gioca un altro pessimo spezzone di partita (non segna dal 5 marzo), sbagliando praticamente tutto, molto nervoso.

L’Inter non sta bene, è chiaro. Sfortunata e sfiduciata, ma anche malata. E fisicamente non è al livello dei suoi momenti migliori in stagione e c’è da preoccuparsi molto, pensando a quanto e come corre il Benfica, cui evidentemente Inzaghi stavolta ha cominciato a pensare troppo presto".