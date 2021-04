Giornale – Conte tra i 7 big ‘incerti’: espresso un desiderio. In Europa…

Il quotidiano spiega la situazione tra Antonio Conte e l'Inter in chiave futura in attesa dell'incontro col presidente Zhang

La Serie A si prepara a un possibile cambio di look. Come riferisce 'Il Giornale', le panchine delle sette squadra che al momento occupano le prime posizioni della classifica potrebbero cambiare proprietario. In bilico, dunque, c'è anche quella dell'Inter : non una questione di risultati ma di programmazione.

"Una certa incertezza regna quasi dappertutto, comunque. Persino all’Inter che aspetta solo la matematica per laurearsi campione d’Italia: Conte attende chiarimenti dalla proprietà e, per quanto abbia espresso il desiderio di continuare a lavorare coni nerazzurri (contratto in scadenza nel 2022), certo potrebbe levare le tende se capirà di non avere i mezzi per essere nuovamente competitivo in Italia e soprattutto in Europa. Dove, come è ovvio che sia, l’Inter dovrà avere un cammino diverso rispetto a quello recente".