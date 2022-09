Il Giornale – Inter, difesa e centrocampo sembrano roccaforti di burro. Inzaghi…

Dalle colonne de IlGiornale, Riccardo Signori analizza il momento dell'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria contro il Torino ottenuta grazie al gol di Brozovic nel finale. "L'insolente ironia del pallone vuole che l'Inter, almeno per un tempo contro il Toro, sembrasse la peggior Juve del vituperato Allegri. E alla fine sia arrivata alla conclusione del medesimo: l'importante è vincere. Poi, nel dietro le quinte, Inzaghi avrà tratto qualche altra conclusione. Ovvero: se Handanovic para almeno sei tiri del Torino, non tutti irresistibili d'accordo, il problema dell'Inter è proprio il portiere? Anche Onana, contro il Bayern, aveva fatto la sua bella figura pur incassando due reti. Sintesi: i portieri parano per quanto possono, ma difesa e centrocampo sembrano roccaforti di burro".