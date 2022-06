Giornale – Inter, il piano di Marotta: conti in salvo e squadra più forte

Il focus del quotidiano sulla strategia nerazzurra per la finestra che sta per cominciare: tanta carne sul fuoco

Sarà sicuramente impegnativo per l'Inter il mercato non ancora iniziato ufficialmente ma di fatto già partito da un po'. Su Il Giornale di oggi si parla della strategia che avrebbe in mente Beppe Marotta: "Il piano di Marotta è già scritto: vendere Martinez e prendere gratis Lukaku e Dybala. Conti in salvo e squadra addirittura più forte. Che altro chiedere? Forse evitare di vendere Bastoni, ma qui non è detto che basti la creatività, serve un miracolo. Ovvero che l’offerta per Lautaro arrivi in questi giorni e sia alta, molto alta: da 80 milioni in su. Gli ultimi 2 mesi di stagione a suon di gol e grandi prestazione, hanno rilanciato il Toro. Dalla Nazionale può arrivare la spinta decisiva. Al momento, però, l’unico club veramente interessato è l’Atletico Madrid. Perciò Bastoni è sempre il candidato alla prima cessione: lo vogliono Manchester United e Tottenham, il club favorito dal giocatore, ovviamente per via di Conte".