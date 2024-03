Il giorno dopo l'eliminazione dagli ottavi di Champions per mano dell'Atletico, il Giornale analizza la prova dell'Inter al Civitas Metropolitano. "All'Inter i rimpianti, all'Atletico i quarti di finale. Thuram sbaglia, Depay no. Si sapeva che non sarebbe stato facile, eppure l'Inter ha segnato per prima e poi ha retto l'onda spagnola fino a una manciata di minuti dal 90esimo. Chissà come sarebbe cambiata la partita se i nerazzurri fossero riusciti a gestire meglio il vantaggio di Dimarco, un gol estratto dal manuale della vera Inter".

"Lautaro, Mikhi, Bastoni e quindi Barella come se tutto in pochi istanti fosse telecomandato per il destro del terzino, che realizza con freddezza il rigore in movimento. Rammarico enorme per Inzaghi, perché il pari dell'Atletico arriva poco oltre, giusto un paio di minuti in coda a un'azione confusa e abbastanza fortunosa più che bella, ma non conta".