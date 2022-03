Giornale – Inter, senza Brozovic non è la stessa cosa. Da Londra Lukaku…

I nerazzurri dovranno fare a meno dell'insostituibile croato nel match di Torino. E intanto Lukaku manda segnali

Uno degli ostacoli più alti nella volata Scudetto. Simone Inzaghi non si fida del Torino nonostante il momento di flessione della squadra di Juric, che ha raccolto appena 2 punti nelle ultime cinque partite.

L'allenatore dell'Inter deve fare i conti con una tegola non da poco: l'assenza di Marcelo Brozovic. "L’unico insostituibile di tutto il gruppo - scrive Il Giornale -. Il croato si è arreso nuovamente al polpaccio dolorante. Non è la stessa cosa senza di lui e si è visto".

Assente anche De Vrij, poi in campo l'Inter e migliori con i rientranti Barella e Dzeko e Perisic favorito su Gosens, non è ancora pronto per giocare dall’inizio una partita che si annuncia tutta muscoli e polmoni.