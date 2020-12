Giornale – Inter, uno svantaggio può diventare positivo sul mercato. Marotta sta…

Inter divisa tra campo e mercato. La vetta della classifica da insidiare e la rosa da puntellare per arrivare al meglio in fondo al campionato. Il Giornale in edicola questa mattina fa il punto sui nerazzurri: “Beppe Marotta con il mercato di riparazione che si avvicina sta monitorando le occasioni disponibili per trovare un alternativa di livello là davanti, anche considerando però che l’Inter di fatto ha un solo vero obiettivo stagionale e quindi non serve una rosa pletorica. Anzi, quello che è a tutti gli effetti uno svantaggio, può diventare positivo in sede di mercato con Nainggolan ed Eriksen su tutti, pedine di lusso da poter sacrificare. Discorsi e parole in chiave futuro prossimo, quasi dietro l’angolo. Ma quel che conta per l’Inter adesso è dare continuità. Cinque vittorie consecutive in campionato sono molto più di un segnale”.