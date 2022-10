Giornale – Inzaghi, doveva essere il capolinea. L’Inter si ritrova e scaccia i fantasmi

"Ci sono notti che ti allungano la vita. Il Barcellona doveva essere il capolinea di Simone Inzaghi. Invece l’Inter ritrova se stessa, scaccia i fantasmi con una vittoria pesante firmata da Calhanoglu, che salva l’allenatore che aveva criticato apertamente dalla Turchia per il derby di ritorno perso nella passata stagione, di fatto accusandolo di aver regalato lo scudetto al Milan. Adesso lo mette decisamente in corsa per gli ottavi di Champions, mentre al campionato ci penserà da sabato in casa del Sassuolo, altra tappa per puntellare definitivamente la panchina di Inzaghi. Che si riprende tutto, anche via Var, con una partita intelligente dopo settimane passate nel mirino, anche del fuoco amico. Vincenti anche tutte le scelte, all’apparenza di chi pensa prima di tutto a non prenderle, alla propria panchina", spiega il Giornale.