Giornale – L’Inter entra dopo ed esce prima ma a Bergamo consolida la vetta

Perché, poi, nel calcio ci sono anche gli avversari. E ci sono partite in cui inevitabilmente sei costretto a lasciargli un margine di spazio, soprattutto se sono del calibro dell'Atalanta e giocano davanti al loro pubblico. L'Inter si è confrontata con rispetto, senza eccessi di timore. E i tre punti conquistati hanno il peso dell'oro. Torna sulla gara anche Il Giornale in edicola oggi:

"L’Inter entra dopo ed esce prima, eppure vince anche a Bergamo, dove non è e non sarà facile per nessuno farlo, perché l’Atalanta è squadra forte, vera, con alternative importanti. Entra dopo ed esce prima perché la prima e l’ultima mezzora sono entrambe di Gasperini, eppure Inzaghi porta a casa il quinto successo consecutivo in trasferta, subendo il primo gol, ma importa zero, e consolidando il primato in classifica".