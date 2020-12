Giornale – Mihajlovic, toni da guerra di Jugoslavia: più da osteria che da conferenza

Sinisa Mihajlovic si è scagliato duramente contro la fantomatica talpa dello spogliatoio del Bologna. Secondo l’allenatore, ci sarebbe qualcuno tra i calciatori che ogni settimana rivelerebbe ai cronisti le ultime di formazione. Mihajlovic ha sbottato alla vigilia della gara con l’Inter e questo ha catturato l’attenzione di tutti.

Ne ha parlato anche ‘Il Giornale’ nell’editoriale di Elia Pagnoni. Questo il focus: “Mihajlovic decisamente sopra le righe, a parte il linguaggio più da osteria che da conferenza, fa anche sorridere. Per l’ossessione di questi allenatori che temono di dare chissà quale vantaggio agli avversari facendo sapere con che formazione giocheranno. Se non fosse per i toni quasi da guerra di Jugoslavia («se lo trovo lo appendo al muro, lo faccio smettere di giocare») ci sarebbe da ridere a pensare a questi tecnici che nascondono le loro formazioni perfette, poi cambiano cinque uomini a partita e se gli concedessero di cambiarne undici li sostituirebbero tutti”.