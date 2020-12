Giornale – Un panettone per due, l’Inter mette la freccia sul Milan: a chi la prima fetta?

Natale si avvicina e festeggiarlo da capolista in Serie A è ambizione sia di Milan che di Inter. Lo sottolinea Franco Ordine nel focus proposto su Il Giornale di oggi: “Milano fa la coda in Galleria e adesso si prepara a celebrare anche la seconda puntata del derby ritrovato, quello in cima alla classifica. Chi taglierà la prima fetta di panettone in testa alla classifica tra Milan e Inter? Un solo punto di differenza, colmato il distacco precedente, e un calendario sotto gli occhi, sembrano autorizzare i propositi di sorpasso proprio sotto lo striscione del 23 dicembre (rossoneri contro Sassuolo e Lazio, nerazzurri contro Spezia e Benevento).

I motivi sono più di uno. Il Milan è fermo da un paio di turni con altrettanti pareggi rimediati nel finale in assenza però dei suoi principali protagonisti. A Genova 5 out su 10 giocatori di movimento sono troppi per non spiegare le difficoltà di gioco e le fragilità difensive tradite. L’Inter è reduce da una serata col botto: piegato il Napoli, concorrente tra i concorrenti, senza mai rubare l’occhio. Anzi lucidando il talento del suo portiere-capitano, Handanovic finito nel mirino dei social nei passati turni”.