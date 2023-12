Giornale – Tra Inter e Juve la differenza la fa l’Atalanta. I due punti di vantaggi a Bergamo

"Il calcio è strano, Inter e Juventus hanno perso una partita ciascuno e a distanza di 4 giorni. Entrambe contro il Sassuolo, a fine settembre. Dionisi ha colto l'attimo come nessun altro, eppure a quelle 2 vittorie, ne ha sommate solo altre 2 nelle restanti 12 partite. Quasi come Dionisi, anche Thiago Motta e il suo Bologna hanno spaventato le regine: 2 pareggi, uno a Torino e carico di rimpianti, l'altro a Milano, in rimonta dal doppio svantaggio. Più dello scontro diretto, finito pari in tutto, è stata l'Atalanta a stabilire l'attuale gerarchia del campionato: la Juventus è andata a Bergamo soprattutto per non perdere, l'Inter innanzi tutto per provare a vincere. Missioni centrate e finora la differenza è tutta lì", aggiunge il quotidiano.