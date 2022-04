Giornale / Juve-Inter, il pareggio sarebbe una doppia sconfitta. Il futuro di Inzaghi…

La presentazione della sfida dell'Allianz Stadium a due giorni dal match e i dubbi sul futuro di Inzaghi in nerazzurro

"L’appuntamento di domenica sera a Torino vale alla Juventus che rincorre e all’Inter che sta scivolando lontano dalla seconda stella, l’ultima opportunità per continuare o tornare a credere nel massimo obiettivo. Mai come stavolta il pareggio avrebbe il valore di una doppia sconfitta: dopo 7 punti in 7 partite, e l’unica misera vittoria sulla Salernitana, Inzaghi ha bisogno di ricominciare a vincere per non pregiudicare definitivamente quanto fatto nella prima parte di stagione e così Allegri, che pure in una ipotetica classifica amputata delle prime 4 giornate (2 punti della Juve conto i 10 del Milan) sarebbe addirittura primo, non ha alternative alla vittoria per chiudere il gap con chi ancora lo precede".