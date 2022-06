Marotta e Ausilio si sono aggiudicati uno dei giovani migliori. Vice Brozovic perfetto

L'Inter ha definito con l'Empoli l'arrivo a Milano del centrocampista Asllani . Il vice Brozovic arriverà in prestito con obbligo di riscatto, in Toscana andrà l'attaccante Satriano.

"Marotta e Ausilio si sono aggiudicati uno dei giovani migliori dell’ultimo campionato: Asllani da gennaio ha perso lo scudo della promessa e ha infilato i panni del protagonista, mettendo in mostra tutto il suo repertorio. Classe 2002, Kristjan ha colpito per la personalità con cui ha saputo dirigere i tempi di gioco della mediana dell’Empoli, con geometrie e tanto dinamismo. Un perfetto vice Brozovic, per qualità e sostanza: il croato da anni vince la classifica dei maratoneti della Serie A – 11.737 km di media a partita nell’ultimo torneo – e alla prima stagione Asllani è subito entrato nella top 10, conquistando il settimo posto della speciale graduatoria, con 11,05 km percorsi di media in ogni gara.

Un motorino che non conosce pause, che pressa e riparte, che imposta e accompagna la manovra. I margini di miglioramento sono enormi, starà a Inzaghi adesso lavorare per inserirlo velocemente all’interno del suo sistema di gioco e provare a ritagliarli un minutaggio comunque importante. Ma farlo crescere alle spalle di Brozovic, cercando di non caricarlo di responsabilità eccessive, sembra già un’ottima soluzione per aiutarlo a crescere in fretta. E col tempo a imporsi", così lo descrive La Gazzetta dello Sport.