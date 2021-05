Giovanni Storti: “Inter, metà scudetto è di Conte. Ho vissuto la sofferenza…”

L'attore e noto tifoso dell'Inter, alla Gazzetta dello Sport commenta lo scudetto vinto dalla squadra di Conte

Giovanni Storti, attore comico del trio 'Aldo, Giovanni e Giacomo' e noto tifoso dell'Inter, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per commentare lo scudetto vinto dalla squadra di Conte. "Spero che sia l’inizio di nuove grandi stagioni. Sarebbe bello organizzarsi per andare a festeggiare lo scudetto con la squadra. Ho vissuto la sofferenza di vedere il Milan che andava alla grande e la grande gioia della squadra che ha iniziato a ingranare e ha sbaragliato tutti. Nel fondo della mente questa vittoria era aspettata, ma la prima parte dell’anno è stata ricca di piccoli disastri. Compresa l’eliminazione dalla Champions e neppure la possibilità di andare in Europa League".