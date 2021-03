Inter, girone mostruoso. Ma Conte avvisa tutti: “Nessuno se lo ricorderà se…”

I nerazzurri hanno collezionato 50 punti su 57 disponibili nelle ultime 19: ma senza la vittoria, dice Conte, non sarà servito a niente

Un autentico capolavoro quello compiuto dall'Inter di Antonio Conte nelle ultime 19 partite: la squadra nerazzurra ha infatti collezionato ben 50 punti sui 57 disponibili. Ma, spiega il Corriere dello Sport, Antonio Conte ha voluto mettere tutti in guardia: "L’allenatore leccese ha già provveduto ad avvertire la sua truppa: l’opera non è compiuta e, senza scudetto, di un girone da 50 punti nessuno se ne ricorderà . Tradotto: occorre continuare a vincere, a partire da oggi a Torino, per proseguire sabato prossimo con il Sassuolo, così da arrivare al meglio alla sosta per le nazionali.

Peraltro, Conte non è nuovo a ritmi infernali. La sua terza Juventus, quella prima del clamoroso addio estivo, riuscì a concludere il campionato alla fantasmagorica quota di 102 punti, record assoluto per la nostra serie A. Quella squadra fu regolarissima, tanto da mettere assieme 52 punti nel girone di andata, per poi fermarsi a 50 in quello di ritorno. Ma oggi, per l’Inter, l’obiettivo non sono i record, ma il tricolore", si legge.