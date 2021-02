Inter, un girone senza Steven Zhang. E il primato diventa un paradosso

L'ultima volta in Italia del presidente nerazzurro risale al 7 ottobre, 10 giorni prima del derby di andata

La squadra viaggia a ritmo spedito e, dopo aver conquistato la vetta della classifica, si prepara in vista del derby di domenica pomeriggio; la proprietà, dalla Cina, prosegue nella sua ricerca di un nuovo investitore. È questo lo specchio del momento dell'Inter, divisa tra campo e questioni societarie. In tutto questo fa rumore la lontananza del gruppo Suning e, in particolare, del presidente Steven Zhang. Un fatto evidenziato da Tuttosport: "Un girone dopo, è cambiato tutto. Steven Zhang ha lasciato l'Italia il 7 ottobre scorso, a dieci giorni dal derby di andata. Aveva stupito quella partenza del presidente nerazzurro senza aspettare la stracittadina ravvicinata, già allora da zone alte con i rossoneri in testa con due punti di vantaggio sull'Inter. A oltre quattro mesi di distanza, Zhang junior è ancora in Cina. Non è tornato a Milano nemmeno per l'assemblea degli azionisti di fine novembre. Adesso, alla vigilia del derby di ritorno, l'Inter è davanti a tutti con un punto di vantaggio sul Milan. La squadra vola. Non si può dire altrettanto della proprietà".