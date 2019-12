In UK – Giroud, un club francese si aggiunge alla corsa. Ma l’Inter…

Non c’è solo l’Inter in corsa per Giroud. Secondo quanto scrive la stampa inglese sul giocatore sarebbe piombato anche il Bordeaux. “I francesi però chiederebbero un prestito e il Chelsea dovrebbe pagare parte dello stipendio dell’attaccante, che altrimenti dovrebbe abbassare le sue pretese. I nerazzurri sperano in uno sconto sul costo del cartellino, ma hanno un peso finanziario diverso rispetto alla società che milita in Ligue1″, si legge a proposito.

Il calciatore vedrebbe bene un trasferimento al club milanese ma temerebbe di trovare poco spazio dato il lavoro ben fatto finora di Lukaku e Lautaro Martinez. E se lascia il Chelsea è proprio per trovare il minutaggio che non ha trovato finora, in vista dell’Europeo. Deciderà con calma, tenendo conto della raccomandazione del ct della Francia, Deschamps, che gli ha consigliato di scegliere una squadra che lo faccia giocare.

Goal.com scrive anche: “L’interesse di Conte si estende anche a Marcos Alonso con cui ha lavorato nel suo periodo al Chelsea. Ma l’Inter dovrà fare uno sforzo per pagare lo stipendio del giocatore e fare una buona offerta ai Blues per convincerlo a cederlo”.

