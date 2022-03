Cds – Giroud-Dzeko la fotografia del momento di Milan e Inter. Pioli e Inzaghi…

Il quotidiano analizza la prestazione dei due attaccanti

Il primo round della semifinale della Coppa Italia tra Milan-Inter , si è chiuso sullo 0-0. Risultato che rispecchia il momento delle due milanesi, in affanno da qualche settimana. in particolare i nerazzurri faticano a trovare la via del gol, meglio non va nell'altra sponda del Naviglio.

"La fotografia del momento non esaltante di Milan e Inter in zona offensiva è rappresentato proprio dalle prestazioni di Dzeko e Giroud, entrambi gli attaccanti hanno lottato senza mai dare l’impressione di poter essere decisivi in area di rigore. Pioli e Inzaghi hanno molto da fare in questi giorni, provare a sbloccare un reparto che si è inceppato proprio sul più bello, in una fase delicatissima della stagione delle due milanesi", sottolinea il Corriere dello Sport.