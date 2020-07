Giroud: “Ecco dov’è il mio futuro a breve e medio termine. E a gennaio volevo andare perché…”

Intervenuto ai microfoni di Infosport +, Olivier Giroud, centravanti del Chelsea, ha parlato così dell’ultimo periodo e della possibilità reale di lasciare i Blues a gennaio, quando fu davvero vicino all’Inter: “E’ stata dura, sono onesto: è per questo che a gennaio volevo partire. Non ero più felice, ma Lampard ha voluto vedermi e mi ha dato la sua fiducia. Provo a ripagarlo sul campo e questo succede piuttosto spesso da metà febbraio. Quando sono titolare, spesso sono decisivo: non ho mai pensato nemmeno per un secondo di fermarmi. Finché potrò dare qualcosa alla squadra, continuerò per diversi anni. Adesso il mio futuro a breve e lungo termine è in Inghilterra. Sapete che nel calcio tutto va molto veloce e non si sa mai: ma io mi vedo qui”.