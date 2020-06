Giroud: “Voglio giocare la Champions almeno ancora 1-2 anni. Dopodiché farò…”

Intervenuto ai microfoni di France Bleu, Olivier Giroud, attaccante del Chelsea e fino a qualche mese fa nel mirino dell’Inter, ha parlato così di un eventuale ritorno al Montpellier: “Non voglio dare false speranze o false notizie. Spero di poter giocare di nuovo ai massimi livelli e di giocare in Champions League e in Europa League, almeno un altro anno o due. Dopodiché, farò il punto e poi soprattutto studierò le proposte che mi verranno offerte. Ora non posso promettere che tornerò a Montpellier, non è possibile”.