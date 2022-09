Giroud: “Inter? Non sono invincibili. Dico che se avessimo perso a febbraio…”

Le parole del francese: "E' sempre una partita speciale per i tifosi e per noi, perché c'è una grande rivalità tra noi"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha parlato così in vista del derby di domani: "E' sempre una partita speciale per i tifosi e per noi, perché c'è una grande rivalità tra noi. Vogliamo continuare a vincere: se vinciamo, torniamo davanti a loro. La mia doppietta? E' impossibile descrivere quel momento pazzesco, in realtà se noi avessimo perso quella partita e fossimo finiti 7 punti dietro sarebbe stato difficile poi per il campionato. L'Inter? Possono perdere, non sono invincibili: conosciamo i loro punti deboli. Questo derby si vince col cuore soprattutto".