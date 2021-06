Giroud: “Il nonno non è morto. Ho 35 anni, ma l’ambizione di un ragazzo di 20”

In un'intervista a Le Figaro l'attaccante francese ha detto di essere in forma e di non sentire il peso dell'età

Gianni Pampinella

Il ritorno di Benzema nella nazionale francese, ha relegato Olivier Giroud in panchina. Nonostante tutto, l'attaccante del Chelsea ha assicurato in un'intervista a Le Figaro di essere in forma e di non sentire il peso dell'età.

"Sono ben lungi dall'essere finito. Contate su di me, il nonno non è morto. Ho 35 anni, ma l'ambizione di un ragazzo di 20 anni. La squadra ha una grande forza offensiva e ho una carta da giocare perché non ci sono giocatori simili al mio profilo. Sono qui per rispondere e contribuire come posso".

(As)