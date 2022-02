Milan, Giroud: “Siamo tornati. Scudetto? Siamo in corsa, ma è ancora lunga. L’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Milan, Olivier Giroud ha analizzato così quanto accaduto nei novanta minuti di San Siro

"Il derby si vince. Nel secondo tempo siamo cresciuti, speravo in qualche palla in area. Fantastico per i nostri tifosi, non so cosa dire. Sono felice e orgoglioso di essere in questa squadra. Ero un po' frustrato nel primo tempo, ma come tutta la squadra, visto che non abbiamo giocato bene. Abbiamo mostrato un grande spirito di squadra, siamo tornati. Scudetto? Siamo in corsa, ma è ancora lunga e l'Inter è ancora davanti. Dobbiamo vincere ancora e vedremo cosa faranno loro".