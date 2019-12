Stampa estera – Il West Ham in fila per Giroud. L’Inter è in vantaggio ma gli inglesi…

Dalla Francia arrivano le voci secondo le quali Olivier Giroud avrebbe scelto l’Inter e aspetterà fino a metà gennaio pur di lavorare con Conte, prima di accettare altre offerte. Secondo quanto scrive The Sun però c’è un altro club in fila per l’attaccante francese. Si tratta del West Ham. Moyes, che da poco è diventato allenatore degli Hammers, avrebbe inserito il giocatore tra le priorità del mercato di gennaio. Anche Eurosport parla di questa notizia e sottolinea: “Anche se l’Inter è in vantaggio, il club inglese consentirebbe al francese di rimanere in Premier League”. E forse di avere lo spazio necessario ad ottenere con certezza una convocazione a Euro 2020.

(Fonte: Eurosport.fr – The Sun)