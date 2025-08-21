Alessandro Giudice, sul Corrriere dello Sport, si è espresso in questi termini sui conti dell'Inter, tornata una società in piena salute

"La stagione appena conclusa è stata una miniera d’oro per l’Inter che chiuderà il bilancio 2024/25 con utili netti compresi tra 30 e 40 milioni. Un risultato straordinario, per almeno due motivi. Il primo è che l’utile risente pure del costo per gli interessi sul bond (circa 40 milioni) senza i quali sarebbe ancora più cospicuo. Il secondo è che l’Inter arriva all’utile dopo una serie ininterrotta di perdite che si perde, tra le varie gestioni proprietarie, nella notte dei tempi. Un miliardo complessivo, solo nell’ultimo decennio.

L’indebitamento è sceso, perché Oaktree ha scelto di rimborsare il bond da 415 milioni rifinanziandolo con un altro, di importo inferiore (350) destinando parte della liquidità generata dalla gestione alla riduzione del debito. In realtà però ciò che più conta è quella che in linguaggio tecnico si chiama posizione finanziaria netta (PFN) cioè il debito finanziario meno la cassa.

Dal bilancio si vedrà a quanto ammontava la riserva di liquidità al 30 giugno scorso ma è facile supporre che il debito dell’Inter viaggi rapidamente verso l’azzeramento. Inoltre, il rifinanziamento del bond a tassi inferiori porterà un risparmio di interessi che consentirà di attutire probabili cali di ricavi. Insomma, splende il sole sui conti dell’Inter. Non era facile prevederlo qualche anno fa e certamente Oaktree potrà festeggiare la valorizzazione di una partecipazione che si è trovata addosso tra capo e collo"