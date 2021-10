Giudice (CdS): “Inter, Zhang rimarrà a lungo? Il modo per farlo potrebbe non piacere”

Le parole del giornalista nel suo editoriale per il Corriere dello Sport sulle parole del presidente nerazzurro

A margine dell'assemblea dei soci di ieri, Steven Zhang ha spazzato via le voci di una possibile e imminente cessione dell'Inter. Questo il commento di Alessandro Giudice nell'editoriale per il Corriere dello Sport: "Zhang dice che il club non è in vendita, che le voci sono fake news. Possibile, ma a gennaio il dossier era sul tavolo di molti investitori. Circostanza mai smentita, come la trattativa con BC Partners (confermata da quest’ultimo) che non era una chiacchierata. Poi affiorò la SuperLega, subito abortita. Poi lo scudetto, poi Oaktree che intanto ha nominato due consiglieri ottenendo anche modifiche dello statuto. Zhang dice che rimarrà a lungo ma il modo per farlo (tagliare i costi, vendere i calciatori più appetibili) potrebbe non piacere. Se il gioco non funzionerà, Oaktree rileverà il club e continuerà il percorso per valorizzare l’Inter riportandola all’equilibrio economico. Il 2021/22 sarà migliore grazie alle cessioni Hakimi-Lukaku, l’apertura degli stadi, l’incremento degli sponsor ma l’aumento dei ricavi sarà per tutti e farà lievitare pure i costi perché la corsa ad accaparrarsi i migliori - alimentata dai club più ricchi - produrrà sirene irresistibili per procuratori e calciatori. La sostenibilità è obiettivo irrinunciabile. La strada per raggiungerla faticosa".